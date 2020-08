Construção de rede de água no bairro São Luiz está 80% concluída em VR

Investimento de aproximadamente R$ 2 milhões vai beneficiar cerca de 40 mil moradores de sete bairros

A construção de 3,5 mil metros de rede de água potável ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz, está com cerca de 80% dos trabalhos concluídos. O investimento de aproximadamente R$ 2 milhões através de parceria público-privada (PPP) vai melhorar o abastecimento para cerca de 40 mil moradores dos bairros São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Fátima, União e São Francisco.

A obra é realizada através de uma Parceria Público Privada (PPP), onde a Prefeitura de Volta Redonda licitou a mão de obra e uma empresa da área de construção forneceu o material.

“O objetivo é aumentar a oferta de água para toda aquela região. E, na segunda etapa, vamos construir um reservatório com capacidade para 2 milhões de litros de água no São Luiz. Também será um investimento com parceria público-privada, somando cerca de R$ 1,5 milhão”, explicou o diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca.

O prefeito Samuca Silva citou que os investimentos em melhorias no abastecimento de água são prioritários e que o município melhorou bastante também no tratamento de esgoto. “Nesses três primeiros anos de governo, Volta Redonda passou de 17% para 37%. Foram várias ações, incluindo reforma geral da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Volta Grande IV e a inauguração da Elevatória de Esgoto no bairro 207, além da ampliação da capacidade de tratamento da ETE Gil Portugal”, lembrou o prefeito. Secom VR – Fotos de Evandro Freitas.