A secretaria de Saúde de Resende divulgou no início da noite desta terça-feira, o número de casos do coronavírus, a Covid-19, no município. Agora são 58 óbitos. Os casos mais recentes são de dois idosos, de 82 e 85 anos.

O município também apresenta 1.539 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. A cidade tem 99 pessoas com o vírus e outras 33 aguardando resultado.