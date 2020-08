Deputado Antonio Furtado comparece na inauguração da Clínica Veterinária de Barra Mansa

A Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa foi inaugurada nesta quinta-feira na Rua Adolpho Klotz, anexa ao Centro de Lazer do bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. A clínica está estruturada para realizar dez cirurgias de castração/dia de cães e gatos de pequeno porte e 15 consultas/dia. A clínica vai funcionar de segunda à sexta-feira, de 8 às 17 horas. Devido à Covid-19, os serviços devem ser agendados previamente pelo telefone (24) 3324-7917.

O Deputado Federal, Antonio Furtado, que um defensor da causa animal, compareceu a inauguração. Ele anunciou que vai incluir emendas na Câmara Federal com a finalidade de ajudar na manutenção da unidade. Neste primeiro momento, unidade realizará 10 cirurgias de castração por dia em cães e gatos de pequeno porte, além de 15 atendimentos clínicos.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable inaugurou a clínica que contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, do deputado federal Delegado Antonio Furtado, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Afonso Sales, o Paulo Chuchu, dos secretários da administração pública do município, dos vereadores Marquinho Pitombeira, Renatinho, Daniel Maciel, Elias da Corbama, Luis Antônio Cardoso, Gilson Poxa Vida e do ex-deputado estadual Ademir Melo. Também prestigiaram a solenidade representantes das ONGs Arca de Noé, APA, Late e Mia e Planeta dos Animais.

Neste primeiro momento as cirurgias de castração são destinadas ao atendimento das demandas apresentadas pelas ONGs cadastradas junto à prefeitura. A finalidade é reduzir os animais em situação de abandono nas ruas de Barra Mansa e simultaneamente, estimular o processo de adoção de cães e gatos.

A veterinária responsável pela clínica, Rafaela Cristina Silva Costa, disse que antes da realização do procedimento cirúrgico o animal será submetido a uma avaliação para verificar sua aptidão e condições de saúde. Informou também que as cirurgias acontecem sempre no período da manhã. “Assim, após o período inicial de recuperação, o animal será liberado. Reservamos a parte da tarde para essa recuperação e a realização de consultas emergenciais gratuitas, vacinação e coleta de sangue”, detalhou. Fotos: Paulo Dimas