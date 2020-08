Prefeitura de Barra Mansa reforça pinturas em faixas viárias do município

Objetivo da iniciativa é de atender todos os bairros da cidade

Com o intuito de aumentar a segurança dos motoristas e pedestres, a Prefeitura iniciou na última segunda-feira, 10, o reforço na pintura das faixas viárias em diversos pontos da cidade. Em primeiro momento, a Secretaria de Ordem Pública deu a prioridade nas vias onde há maior circulação de pessoas e veículos, porém, a intenção é que outros bairros também recebam o investimento ao longo dos próximos dias.

Até esta quinta-feira (13), a equipe já finalizou os serviços nos bairros: Água Comprida, Cotiara, Piteiras, Boa Sorte, Ano Bom e grande parte do Centro da cidade. Já a Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran) está executando a pintura das faixas amarelas, além da revitalização da demarcação nos principais pontos de acessos do município.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, William Pereira, a prefeitura está trabalhando para atender todas as vias da cidade, onde já existe a demarcação. “Estamos fazendo um levantamento geral das ruas para iniciarmos esse trabalho. Nosso objetivo é garantir a segurança e a boa fluidez no trânsito e esse serviço é algo que a secretaria sempre está executando”.

William ainda fez uma importante reflexão. “É expressamente importante que as pessoas respeitem a sinalização e que ao atravessar as vias tenham consciência de fazer isto no local demarcado. O município raramente registra casos de atropelamento, porém é sempre válido deixar o alerta e trabalhar para que esses números prevaleçam”, concluiu o secretário.