Porto Real: Centro de Triagem Covid-19 atendeu quase 170 pacientes em uma semana

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o balanço dos primeiros dias de atividades do Centro de Triagem de Covid-19. Em funcionamento desde quarta, 05, onde estava localizada a antiga Central de Vacinas, o Centro de Triagem trata-se de um espaço para atendimento exclusivo de pacientes com síndromes gripais, isolando os mesmos dos usuários Clínica Médica. A Secretaria informou os dados dos atendimentos realizados até quarta, 12 de agosto. Foram 164 consultas, 11 internações, 115 testes rápidos e 15 testes através de swab (cotonete estéril que serve para coleta de exames microbiológicos).

“O Centro de Triagem de Covid-19, funciona em área com todo o isolamento necessário e dispõe de equipes especializadas para os atendimentos. Vale ressaltar que a descentralização dos procedimentos de identificação dos pacientes com Covid-19 é uma estratégia para reduzir o fluxo no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Desse modo evitamos que os pacientes com outros diagnósticos, sejam contaminados pelo novo coronavírus ao procurarem atendimento no Hospital”, destacou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

A enfermeira responsável pelo Centro de Triagem de Covid-19, Cristiane Maria Cândido, explicou como acontecem os atendimentos da unidade de saúde. “O paciente, ao chegar ao Centro de Triagem, é acomodado em área externa, onde os assentos respeitam as regras de distanciamento. Em seguida, passa por uma classificação de risco, onde são verificadas situações de sinais vitais, como: pressão arterial, pulsação, saturação, glicemia capilar, conforme quadro clínico relatado pelo paciente. Ele recebe todas as orientações necessárias sobre os sintomas e procedimentos necessários. De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, o paciente é encaminhado para a realização do teste rápido ou swab. Quando necessário também realizamos a medicação, raio x e outros exames laboratoriais. Se constatada a contaminação do paciente por Covid-19, ele sai da unidade com todas as orientações necessárias para isolamento social ou em casos mais graves ocorre a internação”, concluiu Cristiane. Fotos: Dorinha Lopes