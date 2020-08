Deputado Delegado Antonio Furtado incentiva cidades a investir em educação e no cuidado com os animais

Obras, em Barra Mansa e em Pinheiral, têm recursos destinados pelo parlamentar

Educação e luta pela causa animal são assuntos tratados com seriedade e atenção pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. Tanto que hoje (13/08) o parlamentar participou de eventos nas cidades de Barra Mansa e Pinheiral que reforçam os investimentos nessas áreas.

– Começamos um ano dedicando nossos trabalhos e esforços para o combate ao coronavírus. Sabemos que a luta contra essa doença continua, mas precisamos, aos poucos retomar as atividades e investimentos em áreas importantes para a população. Tenho muita preocupação com várias áreas, educação, segurança pública e o cuidado com os animais são algumas delas – falou o parlamentar.

Em Barra Mansa a inauguração foi da Clínica Veterinária Municipal, que vai contar com a destinação de verbas do deputado Delegado Antonio Furtado, que integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais, para ajudar a custear a manutenção dos atendimentos aos animais.

– A clínica, que vai fazer castração e os atendimentos, é o primeiro passo de Barra Mansa no tratamento dos animais. Estamos fazendo todo o trabalho de forma permanente pensando no futuro. Hoje é uma clínica, mas queremos que seja um hospital no futuro – destacou o prefeito Rodrigo Drable.

A estimativa da subsecretaria de Proteção e Bem Estar Animal do governo do estado é que tenha aumentado 40% no número de animais abandonados durante a pandemia.

– A clínica veterinária é uma grande conquista para Barra Mansa. Dados apontam o aumento no número de animais abandonados. Iniciativas como essa nos fazem ter mais ânimo e seguir a diante – comemorou o deputado.

Na área da educação, a emenda parlamentar indicada pelo Deputado Antonio Furtado, no valor de R$500 mil para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), resultou em obras de melhoria da estrutura, segurança e de equipamentos. Investimento que vai impactar no ensino de 1,5 mil estudantes da unidade federal.

– Essa emenda parlamentar do deputado Delegado Antonio Furtado fez toda diferença. Vamos construir uma nova portaria para garantir a segurança dos nossos alunos e servidores, pavimentamos o acesso que era muito difícil e compramos equipamentos para os laboratórios do prédio da graduação. Além de melhor a segurança, vamos atender melhor os alunos e a comunidade – explicou o Diretor Geral do Campus Pinheiral, Marcos Fabio de Lima Miranda.

O projeto da nova portaria no IFRJ tem o objetivo de melhorar o acesso a unidade, identificar as pessoas que acessam o espaço e deixar a população mais próxima das instalações da unidade escolar.

– Sabemos que essa obra é muito importante para melhorar a educação e a condição de ensino dos alunos de Pinheiral. Além de beneficiar o instituto e a segurança, consequentemente, vai influenciar nos alunos e também na cidade. Tenho muito a agradecer o apoio do deputado, principalmente, neste tempo de pandemia – falou o prefeito Ednardo Barbosa.