Polícia Militar apreende drogas no bairro Candelária, em Volta Redonda

Policiais Militares receberam uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo no dia passado, no Condomínio “Minha Casa, Minha Vida”, na Rua Sebastião de Souza, no bairro Candelária, em Volta Redonda

Os policiais militares foram até o local onde apreenderam um menor, de 15 anos, e vasto entorpecentes. Foram apreendidos 29 pedras de crack, 10 trouxinhas de maconha, 11 pinos de cocaína e quatro frascos de líquido (aparentemente Cheirinho da Loló).

Também foram apreendidos uma munição calibre 380, um rádio transmissor Baofeng, dois aparelhos celulares e R$ 674 em dinheiro.