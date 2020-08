PRF flagra novamente o mesmo homem com aves silvestres na Dutra

A Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 12h45min, um veículo Renault/Sandero, com placa de (Florianópolis-SC) no posto da PRF em Floriano, distrito de Barra Mansa.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam que se tratava de um motorista que havia sido abordado e flagrado no dia anterior, por volta das 23 horas, com pássaros silvestres, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais flagraram duas gaiolas no porta-malas do veículo contendo cada uma o pássaro vulgarmente conhecido como trinca-ferro, com anilhas. O homem apresentou uma relação de passeriformes de seu criadouro, onde não constava os animais transportados e com data de validade vencida.

Ele também não possuía a Guia de Transporte Animal (GTA), desta forma estando irregular, cometendo crime ambiental por transportar animais da fauna silvestre sem a devida documentação legal. O homem foi detido pelo crime, alegando que havia ido a Angra dos Reis (RJ) visitar um amigo e que receberia R$ 1 mil (mil reais) para transportar as aves do Rio de Janeiro para Santa Catarina.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o homem assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

As duas aves foram apreendidas e encaminhadas para a Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR) para a destinação para local apropriado.

Segundo a PRF, o mesmo homem foi flagrado duas vezes em menos de 24 horas, cometendo o mesmo crime. Em maio de 2020, ele também foi flagrado pela PRF cometendo o mesmo crime, em Juquiá (SP).