Deputado Federal Antonio Furtado participa da pré-candidaturas em Mendes e Cabo Frio

Em Mendes foram apresentados os pré-candidatos Jorge Henrique, a prefeito, e Jiló, vice-prefeito. Para Cabo Frio, o lançamento foi do pré-candidato à prefeitura, Rodrigo Gurgel

O PSL continua com o trabalho de lançamento das pré-candidaturas às Prefeituras e Câmaras de Vereadores do Estado. O deputado federal Delegado Antonio Furtado, primeiro vice-presidente do partido, tem participado dos eventos, incluindo o deste fim de semana que aconteceu nas cidades de Mendes e Cabo Frio. As apresentações incluem pré-candidaturas próprias ou com coligações ou apoios.

– Temos a convicção que o PSL fará história nas eleições deste ano. Teremos candidatos do partido em, praticamente, todos os municípios ou apoiaremos partidos que apresentem valores que defendemos. Em Mendes, por exemplo, lançamos uma pré-candidatura com uma coligação PSD e PSL. Queremos demonstrar o nosso compromisso não só na concretização das nossas bandeiras, mas em fazer com que os municípios possam avançar – falou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Na cidade de Mendes, foram lançados o vereador Jorge Henrique (PSD) para pré-candidato à prefeito e como pré-candidato a vice, Jiló (PSL). Além do PSL e PSD, o Solidariedade também faz parte da coligação que já está montando a nominata dos pré-candidatos a vereadores.

– Temos um compromisso com Mendes. Conheço os desafios na área da saúde, educação e segurança pública e estou preparado para cuidar da nossa população. Agradeço a presença do nosso deputado que, mesmo com outros compromissos, veio a Mendes para esse lançamento e também pelas emendas no valor de R$300 mil destinadas por ele – declarou Jorge Henrique.

A amizade, respeito e confiança foi lembrada pelo Deputado delegado Antonio Furtado ao falar do pré-candidato escolhido pelo partido na cidade de Mendes.

– Anos atrás participei de um projeto idealizado e promovido pelo Jorge Henrique. Era o “Mendes sem drogas”. Vi a cidade, de um forma muito harmônica, mobilizada contra a dependência química. Tenho muita admiração, respeito e confiança pelo trabalho que desenvolve. Entendo que Mendes sai muito fortalecida com essa pré-candidatura do Jorge Henrique e Jiló – afirmou o parlamentar.

Outro evento de lançamento de pré-candidatura também movimentou o PSL no dia de ontem (15/08), dessa vez na Região dos Lagos, com o anúncio do nome de Rodrigo Gurgel para a disputa da prefeitura de Cabo Frio.

– Meu sentimento é de insatisfação diante do cenário de Cabo Frio. Uma cidade tão bonita, tão atraente em vários aspectos, especialmente no ponto de vista do turismo, mas que sofre bastante com a falta de infraestrutura, de atenção na saúde com Upas que não funcionam, problemas ligados a desvio de recursos públicos. Esses são uns dos motivos que fizeram com que colocasse meu nome à disposição como pré-candidato do PSL – confirmou Rodrigo Gurgel.

Em Cabo Frio, Além do deputado federal Delegado Antonio Furtado, também estiveram presente os deputado federal Felício Laterça, vice-presidente do PSL-RJ e o deputado estadual Alexandre Knoploch. secretário geral do PSL-RJ.

– Estou aqui não apenas para apoiar um pré-candidato do meu partido, mas para apoiar um amigo, uma pessoa que sei que pensa 24h por dia no bem estar do povo de Cabo Frio – falou o deputado federal Delegado Antonio Furtado, declaração que também foi endossada pelos deputados Alexandre Knoploch e Felício Laterça.