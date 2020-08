PM encontra Honda HR-V com problema na numeração do motor em Resende

Policiais militares receberam uma informação sobre um veículo Honda HR-V que estava abandonado e com a chave na ignição na Rua São Miguel Arcanjo, no bairro Paraíso, em Resende. A equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar esteve no local e depois de consultar o Infoseg (cadastro geral que disponibiliza dados de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização por meio da Internet) constatou de que o número do motor não conferia com a do motor original.

Diante dos fatos, o veículo Honda HR-V, foi conduzido para 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.