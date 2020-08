Jovem suspeito de roubo e tentativa de extorsão é preso pela Polícia Militar

Policiais militares prenderam na tarde deste domingo, um jovem, de 24 anos, acusado de roubar e tentar extorquir uma jovem, de 21 anos, nas proximidades do Elevado Castelo Branco, na Ponte Alta, em Volta Redonda. Depois de roubar o celular o rapaz tentou extorquir a jovem pedindo R$200 para devolver o aparelho. Com medo das ameaças do marginal a jovem não ia comunicar o roubo à polícia, mas quando viu uma viatura policial decidiu comunicar o que havia acontecido.

Ela combinou o horário com o bandido para ter o celular de volta e os policiais ficaram de campana observando e aguardando a chegada do suspeito para dar voz de prisão.

O marginal chegou num carro de aplicativo e ao entregar o aparelho para a jovem recebeu voz de prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde permaneceu preso por roubo. O homem que o levou até o local foi liberado. Foto: Polícia Militar