Polícia Militar apreende drogas enterradas no Açude II

Policiais militares receberam informações sobre suspeitos que estariam enterrando uma boa quantidade de drogas em uma área de mata, na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h30min, nas proximidades de um bambuzal, na Rua Principal, no bairro Açude II, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e conseguiram ver os suspeitos nas proximidades do bambuzal. Eles fugiram ao perceber a aproximação dos agentes. Uma sacola foi desenterrada com 745 pedaços de maconha e material para embalar drogas. Foram apreendidas também três balanças de precisão. As drogas e os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.