Município conta a expectativa de chuvas para coibir as queimadas

Grupamento ambiental atendeu várias chamadas para conter o fogo na zona rural

A previsão de chuva para esta sexta-feira e sábado, dias 21 e 22, na região, se confirmadas, será bem-vinda e pode ajudar a evitar a ocorrência de novas queimadas no município. Desde a última terça-feira, agentes do grupamento ambiental da Guarda Municipal de Quatis foram acionados várias vezes para combater o fogo que atingiu algumas áreas da zona rural da cidade.

Para combater os focos de queimadas, os agentes utilizaram equipamentos especiais como abafadores e bombas costais com capacidade de armazenar 20 litros de água. Dentre as regiões com registro de queimadas e que foram combatidas pelo grupamento estão a localidade do Quilombo de Santana e a Estrada do Glicério. Neste último, na quarta-feira, já era noite quando o fogo foi contido pela equipe.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente alerta que a vegetação seca causada pelo período de estiagem é um facilitador para a propagação das queimadas. Segundo um relatório da secretaria, de junho a agosto do ano passado, foi registrado 21 ocorrências de queimadas em áreas da zona urbana e rural do município.

– Este período de estiagem ainda deve seguir até final de setembro e por isso é importante que a população tenha o cuidado para não praticar nenhuma ação que possa dar início ao fogo na vegetação seca e trazer graves consequências ambientais e a saúde da população – afirmou a secretária Edna Azevedo.

Conscientização

Desde janeiro, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica da Região do Rio Paraíba do Sul, vem desenvolvendo ações de prevenção contra as queimadas na área urbana e rural da cidade.

O município recebeu a doação de cinco placas educativas de orientação contra as queimadas. As placas, que foram fixadas em pontos estratégicos nas principais estradas e rodovias que cortam o município foram doadas pelo Comitê, por meio da Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap).

Crime Ambiental

A realização de queimadas é proibida pela lei municipal número 954/2016 e o Código Ambiental do Município, além das legislações nos âmbitos estadual e federal.

Em Quatis, o grupamento ambiental tornou-se responsável pelas ações de prevenção, combate e apuração destes casos, no âmbito municipal, após sua formação, ocorrida a partir do ano passado, com o processo voltado à seleção dos guardas municipais e a nomeação dos respectivos agentes. Os registros de queimadas podem ser informados para o telefone da corporação, cujo número é 99945-7371 (24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados).