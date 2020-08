Uma carreta tombou no final da madrugada desta quarta-feira, por volta das 5h45min, no km 227, na descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

O trânsito está fluindo pela faixa da esquerda. Ainda não há informações sobre feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve estar no local e mais informações dentro de instantes. Foto: Bob Neves