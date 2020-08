Jovem morre ao trocar tiros com policiais militares em Paraty

O jovem, Emerson de Souza Vidal, de 22 anos, morreu na tarde de sexta-feira, ao trocar tiros com policiais militares do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas do 33º BPM (Batalhão de Polícia Militar), na Rua São José, no bairro Condado, em Paraty.

Segundo os policiais militares, suspeitos atiraram contra os agentes e houve o revide. O fato ocorreu nas proximidades de uma área de mata. Quando a troca de tiros terminou os policiais encontraram o suspeito com ferimentos.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Paraty. Com ele foram apreendidos uma pistola .40 com numeração raspada e carregador, 163 pinos de cocaína, 43 tiras de maconha e 37 pedras de crack. Foto: Polícia Militar