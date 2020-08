Vila Santa Cecília passa por sanitização neste sábado

Serviço foi realizado em vários pontos do bairro como medida de prevenção e controle do novo coronavírus

Dando continuidade aos trabalhos de controle e prevenção ao novo coronavírus, a prefeitura de Volta Redonda realizou neste sábado, dia 29, a sanitização do bairro Vila Santa Cecília. O serviço aconteceu em todo o centro comercial e locais de maior aglomeração do bairro. Ainda passaram pela sanitização o Hospital do Idoso, também na Vila Santa Cecília; o Hospital São João Batista; e o Hospital Dr. Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado.

Todos os dias as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fazem a sanitização da cidade, em pontos estratégicos de comum aglomeração. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, frisou a importância do serviço. “Estamos conseguindo controlar a situação graças às medidas de prevenção que o município adotou precocemente. Vamos continuar unidos para vencer essa batalha”, disse.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, no Cais Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful e ao redor do Hospital de Campanha.

A ação ainda beneficiou locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, sede da Secretaria Municipal de Saúde, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.