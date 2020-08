Falhas de energia elétrica prejudicaram o abastecimento de água em Volta Redonda

Desde a última sexta-feira, dia 28, o Saae VR (serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) tem trabalhado para minimizar os impactos das quedas de energia elétrica que prejudicaram a distribuição de água em toda a cidade. Os problemas começaram com um pico de energia que ocasionou o rompimento de uma rede adutora que passa pela Beira Rio.

De acordo com as equipes técnicas do Saae VR, no fim de semana a ETA Belmonte (Estação de Tratamento de Água), responsável por todo abastecimento da cidade, precisou ser parada por uma hora. Além disso, outras bombas em toda cidade sofreram devido a intermitência no fornecimento de energia elétrica.

O diretor do Saae VR, José Geraldo Santos, o Zeca, contou que a autarquia está em contato constante com a Light para diminuir os impactos causados por problemas na rede elétrica. “Estamos trabalhando para minimizar os impactos, mas, como o abastecimento de água operou durante o fim de semana abaixo da capacidade, isso pode causar desabastecimento em algumas partes da cidade”, disse.

Zeca pediu ainda para que a população faça uso consciente de água. “O problema já está em parte resolvido, mas precisamos economizar até que o serviço normalize por completo. Vale lembrar que o abastecimento, quando interrompido, retorna de forma gradativa começando pelas regiões mais baixas”, lembrou o diretor da autarquia.