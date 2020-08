Criança de 4 anos morre dentro de carro ao lado de um cachorro

Uma criança, de 4 anos, foi encontrada morta ao lado de um filhote de cachorro, dentro de um carro, na noite deste sábado, no bairro Nova Suíça, em Piracicaba (SP).

O cachorro foi encontrado morto no assoalho do carro. Segundo o boletim de ocorrência feito na Delegacia de Polícia, de Piracicaba, o garoto estava deitado no banco e coberto com um lençol estampado.

Os policiais militares constataram que o carro não tinha maçanetas internas. Uma mulher, que trabalha como autônoma, de 26 anos, vizinha da família da criança, informou à polícia, que já sabia que o menino estava desaparecido desde a hora do almoço.

Moradores estavam procurando a criança e foram feitas várias mensagens comunicando o seu desaparecimento nas redes sociais.

A mulher retornou do bar de seu marido, por volta das 19h30min e constatou que a criança estava no veículo que estava dentro da garagem de sua residência. Disse ainda que o portão de sua casa fica sempre aberto. O carro pertence ao seu marido e era consertado pelo pai do menino, que é mecânico.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou ao local confirmou que a criança já estava morta.

O corpo da criança foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).