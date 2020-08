Homem é assassinado a tiros em Barra Mansa

Cleiton de Paula, de 31 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

Cleiton estava no banco do carona de um Fiat Siena (branco), carro de aplicativo. Segundo o motorista do Uber, de 36 anos, uma dupla de moto emparelhou com o veículo, mandando que parasse o carro.

O motorista parou o carro e saiu correndo e pode ouvir pelo menos seis tiros. A vítima, com marcas de tiros no pescoço e ombro foi socorrida e levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Ninguém foi preso até o momento.