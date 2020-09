Prefeitura de Volta Redonda reforça sinalização viária no Santa Cruz

Em fase de conclusão, ação da STMU acontece em cerca de dois quilômetros de vias do bairro

Em continuidade ao trabalho de pintura da sinalização horizontal em vias da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), está concluindo, nesta semana, os trabalhos no Santa Cruz. As equipes estão recuperando e reforçando a sinalização em cerca de 2 quilômetros de vias do bairro.

De acordo com a STMU, o trabalho é realizado no período noturno, para evitar impacto no trânsito da região. Estão sendo reforçadas faixas de estacionamento, faixas de pedestres, divisão de pistas, cruzamentos e linhas de bordo.

A ação faz parte do cronograma anual da STMU que atende corredores viários de Volta Redonda, principalmente nos centros comerciais, onde o fluxo de pessoas e veículos é maior. Com a intervenção no bairro Santa Cruz, serão aproximadamente 37 quilômetros de vias atendidas na cidade.

As equipes já atuaram na entrada da cidade, pelo bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; na via Sérgio Braga; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília e Três Poços.