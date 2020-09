Biblioteca Municipal Raul de Leoni volta a funcionar após quase seis meses

Fechada desde março por conta da pandemia da Covid-19, a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, que fica na Vila Santa Cecília, retoma o atendimento ao publico na próxima terça-feira, dia 8. O espaço volta a funcionar de forma segura com as medidas sanitárias higiênicas necessárias no combate ao vírus. Na entrada do espaço, que vai funcionar das 9h às 17h, estará à disposição dos visitantes álcool em gel. Além disso, será obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento físico entre as pessoas.

A secretaria municipal de Cultura, Aline Ribeiro, destaca que todos os cuidados necessários foram tomados para a reabertura do espaço. “Nestes tempos difíceis que vivemos, estamos reabrindo para o público com alguns protocolos que serão essenciais para a prevenção à Covid-19 e proteção dos colaboradores e do público. Iremos atender apenas 30% da capacidade do espaço respeitando, além das medidas tomadas pela prefeitura, as orientações do Conselho Federal de Biblioteconomia, como limpeza, higienização e desinfecção dos locais e dos livros, espaços reduzidos e atendimento individual”, explicou a secretária.

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni possui atualmente cerca de 12,6 mil usuários cadastrados, com um acervo de 22 mil exemplares de diversas áreas do conhecimento, além de periódicos, mapas, fotos e folhetos. Entre os títulos mais procurados estão literaturas de autores de nacionalidades americana, inglesa e brasileira, livros de autoajuda e de Filosofia. O espaço conta ainda com salas de estudo em grupo, telecentro, auditório com 144 lugares e o Espaço Kids, criado exclusivamente para crianças.