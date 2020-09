Circulação de idosos em supermercados e mercados é permitida em horário integral

Foi publicado no dia 1° de setembro, o Decreto n° 2.498, que autorizou a entrada e circulação de idosos em supermercados e mercados, durante o horário integral de funcionamento. A medida, tomada por decisão do Gabinete de Crise de Enfrentamento à Covid-19, aconteceu por conta da estabilização apresentada nas últimas semanas, no que diz respeito à curva epidemiológica da doença. Conforme o Decreto, são vedadas as aglomerações e descumprimentos de protocolos de segurança como distanciamento social, uso de máscaras faciais e de álcool em gel, nos estabelecimentos, sob pena de multa vinculada ao Código de Posturas do Município de Porto Real e outras legislações aplicáveis ao caso.



O Decreto ressaltou ainda que na hipótese de realização de promoções ou liquidações, os supermercados e mercados devem adotar todas as medidas necessárias para o controle de pessoas e aglomerações, bem como os procedimentos sanitários indicados pela Secretaria Municipal de Saúde sob pena de imposição de penalidades.

Os valores das multas estão previstos na Instrução Normativa n° 001, de 20 de junho de 2020 e vão de R$ 108,00 a R$ 2.700,00. Fotos: Gustavo de Souza