PRF realiza Operação Independência

A Polícia Rodoviária Federal dará início a partir de 00h00 do dia 04/09(sexta-feira) às 23h59 do dia 07/09(segunda-feira) a Operação Independência, por conta do feriado prolongado de 7 de setembro.

Serão utilizadas equipes de reforço para aumentar a fiscalização e a percepção de segurança nas rodovias federais de todo o país. O objetivo será prover mais segurança aos usuários das rodovias. As fiscalizações serão realizadas tanto no modo estático, as conhecidas blitzes, quanto no modo dinâmico, com rondas realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, de forma a coibir infrações que possam ocasionar acidentes e combater a criminalidade, proporcionando mais segurança para todos. Para otimizar a utilização das equipes PRF, os pontos, horários e tipo de fiscalizações serão planejados pelos gestores da PRF, com base em dados estatísticos, histórico de ocorrências, etc, sendo designados em documento próprio para cumprimento.

Dados de 2019 no trecho da 7ª DEL PRF de 06/09/2019 (sexta) a 08/09/2019 (domingo):

– 05 acidentes;

– 04 feridos;

– 01 morto;

– 154 multas;

– 13 veículos recolhidos;

– 21 CRLVs recolhidos;

– 04 CNHs recolhidas;

– 13 ocorrências criminais;

– 07 pessoas detidas;

– 14 g de maconha apreendidas;

– 01 animal silvestre apreendido;

– 01 veículo adulterado apreendido.

Dados de 2018 no trecho da 7ª DEL PRF de 06/09/2018 (quinta) a 09/09/2018(domingo):

– 04 acidentes;

– 02 feridos;

– 00 morto;

– 52 multas;

– 03 veículos recolhidos;

– 03 CRLVs recolhidos;

– 01 CNH recolhida;

– 02 ocorrências criminais;

– 01 pessoa detida.