Prefeitura de Volta Redonda lança programa de hortas urbanas comunitárias nos Cras

Volta Redonda ganhará um projeto piloto de Segurança Alimentar, que será realizado pela prefeitura municipal, através das secretarias de Ação Comunitária (Smac) e Meio Ambiente (SMMA), nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da cidade. O primeiro bairro a se beneficiar com a iniciativa será o Monte Castelo, onde a preparação da terra foi feita nesta quarta-feira, dia 2. O plantio das mudas de alface, salsinha cebolinha, acelga e abobrinha acontece na próxima terça-feira, dia 8.

O programa prevê a instalação de hortas comunitárias e de cursos, ministrados no próprio Cras, para ensinar ao público os cuidados necessários desses alimentos. O objetivo é produzir hortifrútis, garantindo o acesso aos alimentos às pessoas dos bairros e funcionários do Cras.

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Ailton Carvalho, explica que a ideia é que essa horta do Monte Castelo seja um polo multiplicador. “Nosso objetivo é que essa iniciativa seja implantada em todos os Cras da cidade. Os grupos que frequentam os centros seriam os responsáveis pelos cuidados, com apoio da administração municipal. Estamos em um momento único, onde as pessoas têm buscado melhora na alimentação, reinventando a convivência e cuidando da mente. Encontramos tudo isso na prática da agricultura urbana”, disse o secretário.