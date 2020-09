Com protocolos de segurança contra Covid-19, Vacinação Antirrábica é iniciada

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, deu início à Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A mobilização, que cumpre todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, começou na quinta, 03, pela zona rural de Bulhões. Já na sexta, 04, os primeiros atendimentos agendados aconteceram, das 8h às 12h, à sede da Vigilância Sanitária, e em outra zona rural, ambas localizadas à Rua André Luiz, no bairro Jardim Real. Até o momento 59 cães e 40 gatos foram vacinados. A estimativa é aplicar mais de 3 mil doses da vacina.

Os agendamentos acontecem através do telefone da Secretaria, (24) 3353-4899, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e visam evitar aglomerações e ainda o desperdício de doses. Isso porque uma vez o frasco aberto, ele deve ser utilizado no mesmo dia. Outra medida tomada pela Vigilância Sanitária é vacinar a domicílio os cães e gatos de bairros mais afastados da sede do setor e ainda os animais da zona rural.

É importante que o animal esteja devidamente preso através de coleiras e guias, e ainda, que seja levado por uma pessoa adulta. Não será permitida a retirada para vacinação em casa. O Dia D está previsto para ser realizado em 3 de outubro, quando os animais restantes serão vacinados nos bairros que ainda não tiverem sido contemplados com a vacinação.

Os locais e horários serão divulgados próximos a essa data. O horário da campanha é sempre das 8 às 12 horas.

Confira a programação da próxima semana:

08/09 – Zona rural de Bulhões.

09/09 – Residências da Vila Romana.

11/09 – Animais agendados – atendimento na sede da Vigilância Sanitária.

Fotos: Dorinha Lopes