Mais uma sanitização é realizada na Avenida Amaral Peixoto em Volta Redonda

Serviço aconteceu durante a noite desta quinta-feira, dia 03; Ação segue nesta sexta-feira

A Prefeitura de Volta Redonda segue com a sanitização nos principais centros comerciais da cidade. Na noite desta quinta-feira, dia 03, o serviço foi realizado na Avenida Amaral Peixoto. As equipes atuaram na parte da noite por conta do horário comercial e fluxo de pessoas nas ruas. A ação acontece periodicamente em todo o município como forma de prevenção e combate à Covid-19.

Nesta sexta-feira, dia 04, o trabalho continua com a sanitização da UPA Santo Agostinho, UBSF do bairro Volta Grande, Arena Esportiva, 28°Batalhão da Policia Militar, sede da Guarda Municipal, Central de Ambulâncias e Centro de Ostomizados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, são realizadas uma média de 80 sanitizações semanalmente na cidade. “O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus”, disse o secretário.

Desde março, a sanitização é rotina em todos os centros comerciais e unidades de saúde, mas também acontecem no pavilhão da Ilha São João e locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), sede do Conselho Tutelar e Posto de Vistoria do Detran, no bairro São Luiz.

Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.