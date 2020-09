A Polícia Militar prendeu na quinta-feira, uma mulher com 14 trouxinhas de maconha e R$ 120, numa ação realizada na Praça Pedro Cunha, no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. Os agentes estavam em patrulhamento quando desconfiaram da mulher e fizeram a abordagem.

Ao ser flagrada com os entorpecentes, ela admitiu que estava traficando e foi apresentada na delegacia de Barra do Piraí. Segundo os agentes, a mulher teria envolvida também com o tráfico em Dorândia, Barra do Piraí (RJ).