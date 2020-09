Um acidente ocorrido no início da tarde desta quarta-feira, envolveu um carro e um caminhão, na Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Vila Rica, em Volta Redonda. Segundo informações do local, o caminhão de gás estava vazio no momento da colisão.

Os ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos e foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. O motorista do caminhão não ficou ferido.