PRF apreende carretas com irregularidades na BR-393 (Vassouras e Paraíba do Sul)

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram nesta quarta-feira, duas carretas com irregularidades, uma na documentação e outra na quantidade transportada, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). A primeira carreta abordada foi uma Mercedes Benz com placa de Marataízes (ES) e ocorreu por volta das 11h10min, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul (RJ). O veículo era conduzido por um motorista, de 59 anos. O condutor apresentou a documentação, mas os agentes constataram de que a quantidade descrita na nota fiscal não correspondia ao número correta de chapas serradas de granito que eram transportadas.

A outra irregularidade ocorreu um pouco mais tarde, por volta das 11h20min, quando foi abordado um veículo Volvo VM (branco) com placa de Levy Gaspariam (RJ). O veiculo transportava painéis de concreto armado, que segundo o condutor seria entregue no município de Vassouras (RJ), mas não especificou o local. O condutor, de 47 anos, informou que não estava portando a nota fiscal.

Diante as irregularidades constatadas, os veículos e suas respectivas cargas e os condutores foram encaminhados para a barreira fiscal de Levy Gaspariam para os procedimentos cabíveis. A princípio, responderão por sonegação fiscal.