Prefeitura orienta motoristas de aplicativos em Volta Redonda

Objetivo é conscientizar sobre necessidade de cadastro junto à STMU

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), vem realizando ações de orientação para motoristas de aplicativos (como Uber e 99Táxi) do município. Nesta quinta-feira, dia 10, os fiscais da secretaria estiveram na Rodovia dos Metalúrgicos, em frente ao shopping, abordando os motoristas e atuando de forma preventiva para garantir a segurança no transporte.

De acordo com o diretor de Transporte da STMU, Sidnei Costa, o objetivo é orientar os motoristas a realizarem o cadastro na secretaria, e orientar sobre as regras determinadas no decreto 15.544/2019, que regulamenta esse tipo de transporte.

“O cadastro é para mantermos o controle de veículos e motoristas na cidade, e também verificarmos se os veículos não estão com dispositivo luminoso na frente, por exemplo, indicando que é um motorista de aplicativo. É proibido. O serviço tem que ser solicitado pelo próprio aplicativo para evitar pirataria e garantir a segurança do passageiro”, explicou Sidnei.

A ação preventiva já foi realizada na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, e na Rua Doze, na Vila Santa Cecília. Para o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, é fundamental garantir a segurança do transporte.

“Estamos trabalhando para garantir que todos estejam atuando de forma legal, conforme a regulamentação. Isso colabora para a segurança do passageiro e do motorista, além de garantir a sustentabilidade do sistema. É importante a conscientização de todos”, afirmou o secretário.