Duas pessoas morrem no acidente na Curva do Aterrado, na BR-393

Dois motoristas morreram no acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, na localidade conhecida como “Curva do Aterrado”, no km 274, da BR-393 (Rodovia Lúcio Mira), distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Uma das vítimas foi o motorista de uma carreta e o outro foi um condutor de um caminhão-tanque. Outro caminhão se envolveu no acidente, mas seu motorista não ficou ferido. Pelo menos duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros estão no local. No momento, um caminhão de uma empresa especializada em produtos químicos está no local para auxiliar nos trabalhos de contenção, transbordo e limpeza.

O congestionamento chega agora a seis quilômetros nos dois sentidos. Devido ao derramamento de óleo não há previsão da liberação pista. Apenas veículos de emergência estavam sendo autorizados a passar. Fotos: PRF