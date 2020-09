PRF prende homem com carro roubado na Dutra, em Barra Mansa

Agentes da PRF estavam realizando fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Rota Segura quando abordaram um veículo de luxo (importado) Mercedes Benz CLA250 4M, com placa do município de São Paulo, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A abordagem ocorreu por volta das 14 horas, deste domingo e o veículo era conduzido por um homem, de 36 anos. No veículo estavam a esposa do motorista e um passageiro, de 27 anos, que se apresentou como proprietário do veículo. Ele também estava acompanhado de sua esposa.

Todos alegaram que trabalhavam no mercado financeiro e estariam indo para o aeroporto em Guarulhos (SP), para pegar um voo para Dubai. Mas, foi verificado que o CRLV apresentado estava no nome de outra pessoa e possuía indícios de falsificação.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens de identificação estavam adulterados, inclusive a numeração do chassi, constatando se tratar de um clone. Após verificação foi constatado se tratar de veículo original de mesma marca/modelo, emplacado no município de Niterói (RJ), com registro de roubo em 01 de outubro de 2019.

Diante das constatações foi dada voz de prisão ao homem, de 27 anos, que se identificou como proprietário do veículo. Ele alegou que havia comprado o veículo através de site da internet. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para os procedimentos cabíveis e recuperação do veículo roubado.