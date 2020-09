VR vai propor flexibilização para clubes, futebol amador, feira livre e desmobilização do Hospital de Campanha

Os motivos são o novo medicamento usado para conter a evolução da doença e a diminuição da ocupação de leitos; Flexibilizações terão medidas de proteção

A Prefeitura de Volta Redonda vai solicitar na próxima quarta-feira, dia 16, em reunião com o Ministério Público do Estado do Rio, uma ampliação nas flexibilizações na cidade. Entre as propostas que serão apresentadas, está a liberação, com restrições, de salões de festas, clubes sociais e campos de futebol.

Outra proposta será a desmobilização do Hospital de Campanha, instalado no Estádio Raulino de Oliveira no início da pandemia. As propostas são baseadas na diminuição de ocupação de leitos para Covid-19. Neste domingo, dia 13, apenas 5,4% dos leitos de UTI está ocupado e nenhuma pessoa está internada no Hospital de Campanha. A solicitação será baseada na maior taxa de ocupação já efetuada em leitos de enfermaria na cidade.

Segundo o secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Joselito Magalhães, o objetivo é que se encontre, em conjunto com o MP e órgãos sanitários, uma alternativa para a volta das atividades.

“A cidade, com as medidas de proteção e restritivas, está conseguindo controlar o vírus. E, aos poucos, precisamos ampliar as flexibilizações. Mas vamos buscar caminhos junto com os órgãos técnicos para garantir a proteção da população e o combate ao vírus. Os campos, por exemplo, já estão sendo utilizados pelo futebol amador e as regras são necessárias para evitar aglomerações fora do espaço”, comentou.

Joselito explicou ainda que um dos motivos para a diminuição da ocupação de leitos é o tratamento precoce para casos suspeitos.

“Já são 300 pessoas que realizaram esse tratamento e não precisaram de internação. Por isso, pedimos: se você é do grupo de risco ou tem mais de 40 anos, nos três primeiros dias de sintomas, procure uma das nossas unidades para começar o tratamento precoce com a Nitazoxanida”, disse.

Outro pedido da prefeitura será a retomada ao local de origem da feira livre da cidade, que foi adaptada para evitar aglomeração.

“Importante destacar que não será permitida aglomeração e regras serão encaminhadas e discutidas com Ministério Público visando a total flexibilização. A prefeitura entende que estamos com o vírus sob controle, com medicamento para tratamento e leitos disponíveis”, explicou Joselito.