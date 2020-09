Uma carreta pegou fogo na manhã desta segunda-feira, no km 249, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no bairro Varjão, em Piraí. Segundo informações do local, o motorista da carreta ao perceber o início do incêndio, desengatou o cavalo (cabine) da carroceria (frigorífico) e estacionou o veículo no acostamento.

O trânsito está fluindo pela faixa da esquerda com lentidão. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. Foto: Ilustrativa