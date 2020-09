Polícia Militar acaba com baile funk numa casa de festas em Porto Real

Policiais militares do 37º Batalhão da Polícia Militar, foram informados através de uma denúncia sobe um baile funk que estaria ocorrendo no sábado, por volta das 21h15min, numa casa de festas da Rua Brescia, no bairro Colinas, em Porto Real.

Os policiais foram até o local e puderam observar a quantidade de pessoas e uma música muito alta do “proibidão”. Na portaria estavam pessoas tomando conta da entrada e permitiu o acesso dos agentes.

Segundo os policiais, pelo menos 100 pessoas estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas. Durante revistas nada de ilícito foi encontrado. Uma mulher, de 39 anos, foi autuada por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, sendo liberada. Cabe ressaltar que estavam cobrando ingressos para a entrada.