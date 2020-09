Fátima Lima, vice-prefeita de Barra Mansa, de 65 anos, foi testada positivo para coronavírus, a Covid-19.

Ela foi afastada do trabalho e permanece em isolamento domiciliar. Segundo exames médicos, Fátima é assintomática. As pessoas que tiveram contato com a vice-prefeita foram passaram por exames e todas tiveram o exame negativo para a Covid-19