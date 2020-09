Homem é preso por agredir e ameaçar ex-companheira. Irmã o denúncia por estupro em Paraty

Um homem de 53 anos, preso na terça-feira (15) por agredir e a ameaçar a companheira em Paraty, foi denunciado pela irmã, de 47, de estupro ocorrido há seis anos. Ela gratuita a delegacia da cidade após o saber da prisão do irmão, feita pela polícia na última segunda-feira (14). A mulher revelou que, em razão do estupro, engravidou e teve o filho. De acordo com o delegado de Paraty, Marcello Russo, uma investigação foi instaurado para apurar a acusação.

O suspeito foi preso na Rua Projetada, no bairro Ponte Branca, depois de ser acusado de agressão e correção de morte pela ex-companheira, com quem viveu 13 anos, tendo dois filhos, entre eles uma menina de 10 anos, que também teria sido ameaçada. Ao realizarem a prisão em flagrante, os policiais apreenderam um fator que seria usado pelo suspeito para ameaçar a ex-companheira e a própria filha. Ele já foi indiciado por lesão corporal e ameaça. Foco Regional