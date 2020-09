Uma carreta, carregada com carne, tombou na manhã desta quarta-feira, no km 228, da Rodovia Presidente Dutra, um quilômetro antes da Serra das Araras sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal está no local para controlar o trânsito e impedir o saque da carne. O motorista da carreta não ficou ferido. Segundo a PRF será necessário o transbordo da carga.

O destombamento do veículo ocorrerá após a retirada de toda carga.