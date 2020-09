Cemitério Municipal do Retiro passará por melhorias em Volta Redonda

Objetivo é oferecer mais conforto para quem visita o local

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), vai iniciar nesta semana uma reforma geral do Cemitério Municipal Bom Jardim Isidorio Ribeiro, no bairro Retiro. O objetivo é melhorar o acesso, segurança e o conforto de quem visita o local.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, destacou que a manutenção do local será intensificada. Ele esteve no local nesta quarta-feira, dia 16, entregando equipamentos de proteção individual, botas, álcool em gel e uniformes para os funcionários

“Estive no cemitério nesta manhã conversando com os funcionários e analisando a estrutura do local e as necessidades dos servidores. Precisamos melhorar no que tange a conservação dos espaços e proteger o cemitério em geral de vandalismo. Então vamos acelerar essas manutenções garantindo um melhor acesso a população e uma condição melhor de serviço para os trabalhadores”, disse.

O cemitério passará por limpeza geral e revitalização, com serviços de remoção de entulhos, varrição, caiação, roçada e capina, manutenção do paisagismo.

A sede administrativa e o estacionamento também receberão intervenções como melhorias na iluminação. Na sede, também serão feitas ações de melhoria na estrutura que conta com recepção, vestiários masculino e feminino, refeitório, copa, almoxarifado e sala de arquivo, para mais conforto dos funcionários. Secom VR – Fotos de Evandro Freitas.