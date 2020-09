PRF apreende carga de granito irregular na BR-393 em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na manhã desta quarta-feira, por volta das 9h30min, um caminhão Scania/R (prata) com placa de Foz de Iguaçu, no km 182, da BR-393, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

Durante fiscalização, o motorista apresentou uma nota fiscal onde constavam 110 chapas de pedras de granito serradas. Durante conferência, o número de chapas de pedra constava 164. O condutor do veículo, de 42 anos, informou não possuir nenhuma outra para o restante.

Durante os procedimentos, o motorista mudou sua versão e apresentou na tela do seu celular uma nota fiscal emitida por uma empresa do Espírito Santo com data e hora de emissão posterior ao início da fiscalização policial na tentativa de justificar a quantidade excedente.

Segundo os agentes, a empresa e reincidente, pois no dia 9 de setembro deste ano, no mesmo local, foi apreendida outra carreta pelo mesmo crime. Assim, diante das informações obtidas e após contato com a Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro foi constatada, a princípio, ocorrência de omitir documento fiscal, onde o condutor e empresa transportadora irão responder a principio por sonegação fiscal.

O veículo com a carga e o condutor, foram encaminhados ao Posto Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro no município de Levy Gasparian (RJ) para providências cabíveis.