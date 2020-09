Polícia Federal prende suspeito de roubo de veículo dos Correios

A Polícia Federal de Volta Redonda prendeu na tarde desta nesta terça-feira, um suspeito de envolvimento no roubo de um veículo dos Correios, ocorrido na semana passada, no Retiro, em Volta Redonda. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso no bairro Retiro. O suspeito seria o braço direito de Fábio Júnior de Freitas Costas, o “Mineiro”, apontado como chefe do tráfico no bairro Jardim Cidade do Aço, que se encontra preso desde julho de 2016, quando foi encontrado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

As investigações da PF tiveram início na última quinta-feira (10), quando o carteiro motorizado dos Correios foi rendido por um homem armado. O furgão da empresa foi levado junto com as encomendas que transportava, além do celular funcional e pertences pessoais do entregador. Apenas o veículo foi recuperado, mas a PF não informou o local.

Como os Correios são uma empresa pública federal, as investigações ficaram a cargo da PF, que, através de imagens de câmeras de monitoramento, conseguiu identificar um Gol suspeito de dar cobertura ao assaltante. O veículo foi interceptado também no Retiro, com dois homens, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Um rádio de comunicação também foi encontrado no carro.

Os policiais federais verificaram que a documentação apresentada pelo motorista do Gol apresentava “fortes indícios” de falsificação e acabaram confirmando que se tratava de um carro roubado. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e de uso de documento falso. O carro ficou apreendido. O outro suspeito foi liberado. Foco Regional – (Fotos: Divulgação)