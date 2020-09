Neto confirma Faria em sua chapa na disputa a prefeito em Volta Redonda

Em convenção online, devido o coronavírus, a Covid-19, o partido DEM (Democratas) confirmou por unanimidade na no início do mês (dia 4), o nome de Antônio Francisco Neto para concorrer as eleições em novembro.

Nesta terça-feira, o ex-prefeito anunciou o nome do engenheiro Sebastião Faria, com seu vice, na chapa que concorre ao pleito municipal. Veterano na política, Neto foi prefeito por quatro oportunidades e agora vem para a disputa com a chapa “puro sangue”.

Neto disse que Faria tem experiência e vai contribuir muito, caso seja eleito prefeito no pleito deste ano.

– Nós teremos de fazer mais com menos, com muito respeito ao dinheiro público. Sabemos que os salários do funcionalismo estão ou parcelados ou atrasados, o que já mostra o tamanho da crise, pois passamos todos os nossos governos pagando rigorosamente em dia. O Faria sabe ‘espremer’ para conseguir as obras mais baratas, sem deixar a qualidade de lado. O Estádio da Cidadania foi orçado em mais de R$ 54 milhões e o Faria conseguiu por pouco mais de R$ 16 milhões. O Hospital Regional teve o metro quadrado construído mais barato do Brasil na época – disse Neto.

