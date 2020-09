Foi identificada como sendo Krysma Evellyn Rosa Antunes, de 20 anos, jovem assassinada no início da tarde desta quarta-feira, na Rua Grande Oriente, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, Krysma foi morta dentro de casa e o principal suspeito é o namorado dela, um homem, de 29 anos, morador do bairro Açude.

Ele está sendo procurado. No quarto onde ela foi morta os policiais militares encontraram um rádio de comunicação e 10 munições intactas.