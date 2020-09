Defesa Civil realiza ação de prevenção em áreas de risco no bairro Eucaliptal

Ações da prefeitura visam minimizar impactos de chuvas do período de alerta

Uma equipe da Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta quarta-feira, dia 16, uma visita a dois pontos do bairro Eucaliptal, para monitorar possíveis áreas de risco. O objetivo é agir preventivamente antes do período de alerta da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) – ocasião em que ocorrem fortes chuvas, iniciando em novembro e seguindo até o mês de março do ano seguinte.

Além da Defesa Civil, participaram profissionais das secretarias de Infraestrutura (SMI) e de Ação Comunitária (Smac), além do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU-VR) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR).

O primeiro ponto visitado foi uma área particular na Rua Dr. Paulo Gama, onde parte de um imóvel cedeu na ocasião das fortes chuvas de 2019, provocando a interdição dele e de outra residência vizinha. As famílias foram assistidas pela Smac, recebendo aluguel social, e estão fora de risco.

No local será feita poda de uma árvore, limpeza do terreno, incluindo a remoção de material solto para evitar que caiam na rua, além de colocação de lona para evitar infiltração da água da chuva. Como a propriedade é particular, o proprietário do terreno será notificado pelo IPPU para tomar providências que evitem novos deslizamentos.

Após a vistoria e planejamento das ações na Rua Dr. Paulo Gama, as equipes se dirigiram até a Rua Nilo Peçanha, no mesmo bairro. No local existem casas em construção em área de posse, mas que, de acordo com a defesa Civil, não oferecem risco.

“Já viemos outras vezes vistoriar e agora estamos realizando mais um monitoramento. Não precisa de intervenção neste momento”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende.

As equipes seguirão atuando de forma conjunta, produzindo relatórios e realizando ações necessárias para sanar os problemas. O grupo também dará continuidade às visitas em outras áreas de risco do município. Secom VR – fotos de Evandro Freitas