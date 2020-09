Homem é esfaqueado em Volta Redonda

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na sexta-feira, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Ele foi socorrido e levado com cortes no abdômen e no pulso, para o Hospital São João Batista.

A vítima recebeu vários pontos no local onde a faca penetrou. A Polícia Militar foi até o hospital para saber o motivo do esfaqueamento. Ele contou que conhecida o autor das facadas, apenas de vista.

Disse ainda aos policiais que andava nas ruas quando foi abordado pelo suspeito que o acusou de ter mexido com sua mulher. De imediato, o suspeito desferiu várias facadas na vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.