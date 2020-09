Policiais militares prendem homem com drogas no bairro Santa Inês

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam na noite desta sexta-feira, depois de uma denúncia anônima, um jovem, de 20 anos, na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. De acordo com a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, os policiais foram até o local e ficaram de campana observando a movimentação típica de tráfico de drogas.

Quando os policiais militares avançaram, um dos suspeitos correu e teria atirado contra os a viatura policial e conseguiu fugir. Outro suspeito foi preso com 127 pinos de cocaína, um celular e R$ 12. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito a ocorrência policial.