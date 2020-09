Definido o nome do novo delegado de Volta Redonda

O boletim interno da Polícia Civil da segunda-feira (21) confirmou o nome do delegado que vai assumir a titularidade da delegacia de Volta Redonda (93ª D). O designado é Edezio de Castro Ramos Júnior, que estava na 74ª DP (Alcântara), em Niterói. Ele assume o cargo após a transferência de Victor Tuttman para a delegacia de Porto Real. Edezio Ramos havia sido transferido para Alcântara em julho deste ano, à exemplo do que ocorreu com Tuttman, que no mesmo mês veio para Volta Redonda.

Até o momento desta publicação, não estavam confirmados dia e horário da posse do novo delegado de Volta Redonda. Foco Regional