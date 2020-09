Homem armado entra na frente de carro e anuncia assalto, no Moinho de Vento

Um homem, armado com uma pistola, praticou um assalto na tarde desta segunda-feira, no momento em que um motorista estava entrando no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. O dono do veículo, de 58 anos, foi surpreendido quando fazia um retorno na entrada do bairro. O assaltante entrou na frente do veículo Ford Ka, placa KZD-9942 e anunciou o assalto.

Ele ordenou que o motorista saísse do carro, alegando que precisava fugir e disse à vítima que deixaria o carro na Rua 207, no bairro Conforto, em Volta Redonda. Porém, até o momento o carro ainda não havia sido localizado.