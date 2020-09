Avião que levava jogadores do Flamengo teve que retornar ao Brasil

O avião que levava quatro jogadores do Flamengo para Guayaquil, no Equador, para reforçar o time que enfrenta o Barcelona de Guayaquil (Peru) teve que retornar ao Brasil. Eles não obtiveram autorização para entrar no espaço aéreo do Peru e voltaram para Manaus, na manhã desta terça-feira.

O Flamengo tem 11 desfalques, incluindo os casos de Covid-19, para o jogo de logo mais, às 19h30min. Os jogadores são o garoto zagueiro Natan e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz . O lateral-direito João Lucas completa a lista.