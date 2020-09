Com aulas ao vivo, Conect Edu possibilita maior interação entre aluno e professor em Volta Redonda

Mais de 30 mil estudantes estão cadastrados na plataforma de ensino online da rede municipal de educação

Diante da pandemia, o Ministério da Educação (MEC) liberou as escolas do cumprimento dos 200 dias letivos, desde que os alunos concluam as 800 horas de aula. E, para conseguir manter o ano letivo na rede pública municipal, a Prefeitura de Volta Redonda implantou a plataforma online Conect Edu. O ambiente virtual conta com mais de 30 mil estudantes inscritos e possibilita a transmissão de aulas ao vivo, para maior interação entre aluno e professor.

As funcionalidades do sistema são variadas e permitem desde aulas ao vivo, até conversação por chat e vídeoaulas gravadas previamente. O sistema promove a integração de todos os envolvidos no processo educacional, conectando professores, alunos e instituições.

A plataforma também conta com um recurso que realiza a leitura dos trabalhos para as crianças com deficiência visual. Pelo site, os alunos podem fazer questionamentos aos professores e os responsáveis têm informações sobre planos de aula.

A professora Danielle Thomaz da Silva explicou como tem sido a experiência no ambiente virtual. “A plataforma é uma ótima ferramenta para o ensino remoto para que o ano letivo não seja perdido. Conseguimos anexar atividades em PDF, enviamos links do Youtube, de sites de jogos, fontes de pesquisas e até das aulas gravadas, atividades para alunos, comunicados aos pais e cronograma das aulas semanais”, disse.

Danielle contou ainda que as atividades são compartilhadas na tela através das ferramentas. “No início das aulas temos os esclarecimentos de dúvidas sobre as atividades ou explicação para realização delas. Podemos compartilhar a tela toda ou apenas a atividade em si e, com isso, é possível criar uma aula bem atrativa”, frisou a professora.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, essa tem sido uma experiência que está trazendo aprendizado para todos, sejam professores, alunos e familiares. “A participação da família nesse momento é muito importante para que os alunos acompanhem as aulas. Sei que está sendo desafiador, mas tenho certeza que será uma experiência em que todos aprenderão alguma coisa”, comentou a secretária. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas